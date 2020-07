Konjiško: prvi rezultati participativnega proračuna že vidni

Prvi rezultati izvajanja participativnega proračuna v občini Slovenske Konjice so že vidni. Novih pridobitev so se prvi razveselili predvsem otroci in njihovi starši. Nova igrala že stojijo na več lokacijah – v Draži vasi, Žičah, Ločah in Bezini. Postavili so tudi zunanje klopi na Kajuhovi ulici, med drugim že urejajo tudi športno igrišče na Zbelovem. “Večina za letos predvidenih projektov participativnega proračuna je torej realiziranih. Mislim, da je tak način dela dober,” pravi župan Darko Ratajc.

Od 29 projektov, za katere so ocenili, da izpolnjujejo kriterije za realizacijo, jih letos nameravajo izpeljati 15. Ostali bodo prišli na vrsto v letih 2021 in 2022, skupaj pa bo Občina za te projekte v treh letih odštela nekaj manj kot 300.000 evrov.

