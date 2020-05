Konjiško: prve dni v odprtih lokalih ni opaziti gneče

Od ponedeljka lahko pri gostincih ponovno naročimo pijačo ali hrano. Odprli so svoje terase in ob upoštevanju številnih navodil sprejeli prve goste.

Kot smo opazili, v konjiških lokalih v ponedeljek ni bilo gneče, nekateri gostinci pa svojih vrat še niso odprli.



Med njimi tudi gostinski obrati podjetja Unitur iz Zreč, ki upravlja Terme Zreče in turistični center na Rogli.

“Dokončne odločitve, glede izvajanja gostinske dejavnosti na terasah in letnih vrtovih med epidemijo še nismo sprejeli. Najverjetneje pa bomo z obratovanjem nekaterih teras gostinskih objektov (tudi v odvisnosti od vremenskih pogojev), začeli v drugi polovici meseca maja,” so nam v ponedeljek sporočili iz podjetja.

Gostinci: nekateri ukrepi so neizvedljivi

Po oceni Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) je približno polovica lokalov še vedno zaprta. Kot poudarjajo, določenih ukrepov ni mogoče izvajati na način, da ne bi bili v prekršku in s tem izpostavljeni sankcijam. Najbolj neizvedljivo je po njihovem zagotavljanje ukrepa, da lahko za isto mizo sedijo le člani istega gospodinjstva, hkrati pa morajo med ostalimi gosti zagotavljati razdaljo 1,5 metra, so opozorili pri OZS.

S-Caffe: tudi gostje so odgovorni

Lokal S-Caffe v Žičah je med tistimi, ki so jih v ponedeljek ponovno odprli. Na veliki terasi so ustrezno razporedili mize tako, da lahko sprejmejo kar nekaj gostov naenkrat. “Zaposlene pri delu nosijo masko, v lokalu so na razpolago razkuževalna sredstva za roke, redno se razkužujejo delovne površine, …” so sporočili iz lokala in poudarili, da sledijo vsem navodilom in priporočilom, a je prav tako pomembno, da tudi gostje prevzamejo svoj del odgovornosti.

Več o tem pa jutri v novi številki lokalnega časopisa NOVICE.

(Nina Krobat)