Konjiško: Prostestu se je pridružil tudi Lambrechtov dom

Zaposleni v več kot 70. domovih za starejše in zavodih za odrasle s posebnimi potrebami so zgodaj popoldne z mirnim protestom opozorili, da jih pristojni v času spopadanja z epidemijo novega koronavirusa ne slišijo in da razmere niso urejene. Poudarili so, da domovi niso bolnišnice in da so njihovi stanovalci diskriminirani.

V protestu so sodeloval tudi zaposleni v konjiškem Lambrechtovem domu. Direktorica Irena Vozliči Stjepčević pa ob tem poudarja, da se bo zaradi postopnega sproščanja ukrepov na državni ravni pojavila bistveno večja možnost za okužbe. »Naše delo je v teh izrednih razmerah naporno in stresno. Veliko lažje bi nam bilo, če bi nas slišalo in upoštevalo pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poleg vsega kar počnemo, znamo in zmoremo, se kot direktorica trenutno ukvarjam z manj prijetnimi opravili – z navodili Ministrstva za zdravje, ki nas očitno želi preoblikovati v bolnišnice. Ministrstvo namreč vztraja, da bi z novim koronavirusom okuženi stanovalci ostajali v domovih, čeprav za to nimamo niti prostorskih niti kadrovskih pogojev. Druga pereča zadeva pa je, da še vedno nimamo navodil niti sredstev za izplačilo kriznega dodatka vsem zaposlenim, ki delajo v teh izrednih pogojih. Prav tako nismo dobili nobenih dodatnih finančnih sredstev za zaščitno opremo, ki jo nabavljamo za preprečevanje okužbe. Zato smo se odločili za tihi upor, saj želimo biti videni in slišani v prizadevanjih za varovanje naših stanovalcev,« poudarja direktorica.

Sicer pa so v Lambrechtovem domu vsi zdravi, za vseh 160 stanovalk in stanovalcev je po zaslugi prizadevnega in požrtvovalnega kolektiva dobro in celostno poskrbljeno.