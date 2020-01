Konjiško: Prišli so sveti trije kralji

Sveti trije kralji je krščanski praznik, ki ga kristjani vsako leto 6. januarja praznujejo v spomin prihoda treh kraljev, Gašperja, Mihe in Boltežarja. Prišli so se poklonit novorojenemu Jezuščku. Ker so sveti trije kralji razglasili novico o Jezusovem rojstvu, se ta praznik v Cerkvi uradno imenuje Gospodovo razglašenje. Praznik so počastili tudi v krajih na širšem Konjiškem. Za to so, podobno kot minula leta, poskrbeli v društvu Jurijeva konjenica. Kot je povedal predsednik društva Henrik Hohler, so že dan pred praznikom, v nedeljo dopoldne, prikazali prihod svetih treh kraljev v cerkvi sv. Družine v Tepanju in zatem še pri večerni maši v cerkvi sv. Jurija v Slovenskih Konjicah. Po omenjenih mašah je sledilo druženje ob pogostitvi.