Konjiško: Priprave na maturo pod dodatnim stresom

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče. Je v času epidemije sameval. V ponedeljek se v šolo vračajo dijaki, ki se na maturo pripravljajo v drugačnih okoliščinah kot njihovi predhodniki.

V Šolskem centru Slovenske Konjice Zreče priprave na maturo potekajo po predvidenem načrtu, zadnja dva meseca zaradi epidemije na daljavo. Za gimnazijce se bo matura začela 30.5.2020, za dijake in odrasle v programih srednjega strokovnega izobraževanja pa 1.6. 2020. Naslednji teden se bo približno 100 dijakov zaključnih letnikov vrnilo v šolske klopi. Tako bodo v zadnjih dveh tednih vsebine za vse maturitetne predmete lahko dodatno utrjevali skupaj, a na predpisani varnostni razdalji.

V ospredju ostaja varnost

Po besedah mag. Jasmine Mihelak Zupančič, ravnateljice-direktorice Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče, so šolske prostore uredili v skladu s preventivnimi priporočili. »Ne gre le za zaščitno opremo, razkužila in podobno. Prostore šole smo organizirali tako, da dijakom in učiteljem zagotavljamo zahtevano medosebno razdaljo. V teh dneh smo najbolj zaposleni z usklajevanji, tolmačenji napotkov, seznanjanjem dijakov in zaposlenih s protokoli o tem, kdo in kdaj mora biti kje, kako se rokuje z gradivom in podobno. Verjamem, da bomo vse potrebno izpeljali po naših najboljših močeh. Tako kot je treba. Sem pa vesela, da se bodo dijaki in učitelji naposled spet lahko srečali,« dodaja ravnateljica.

Koliko prijavljenih na maturo?

V letošnjem spomladanskem roku se je v Šolskem centru Slovenske Konjice – Zreče na splošno maturo prijavilo 53 dijakov – vsi dijaki zaključnih letnikov na gimnaziji, nekaj je še prijav za opravljanje petega predmeta na maturi. Poklicno maturo pa bo opravljalo 27 dijakov in okoli 20 odraslih udeležencev. Na zaključni izpit je prijavljenih 21 dijakov poklicnega izobraževanja. Najprej bodo pristopili k pisnemu delu mature, v drugi polovici junija še k ustnim zagovorom. Rezultati poklicne mature bodo objavljeni 7.7.2020, rezultati splošne mature pa 13.7.2020.

In kaj pravijo dijaki?

Tina Križančič: »Tudi za maturante je nov način učenja poseben izziv. Težje je. Vendar se zahvaljujem našim profesorjem, ki nam nudijo izjemno podporo. Skupaj z njimi smo reševali naloge preko videoklicev, pogovarjali smo se tudi o tem, kaj nas skrbi. Zadnje ocene smo dobivali na podlagi priprav na maturo. Hvaležni smo, da nas naša šola v teh negotovih časih razume in pomaga. Se pa veselim, da se bom čez nekaj dni lahko vrnila v šolo, med sošolce in profesorje. Čakajo nas skupne zaključna priprave pred maturo.«

Maša Podvršnik: »Naše priprave na maturo se kar precej razlikujejo od minulih. Meni to celo bolj ustreza, saj si učenje lahko bolje razporedim. Tudi rednih preverjanj znanja je sedaj veliko manj in se lahko v večji meri osredotočim na maturitetne predmete. Po drugi strani pa sem bolj odvisna od tega, koliko se znam sama motivirati in spraviti k učenju, kar lahko večkrat predstavlja tudi težavo.«

Andraž Konec: “Pri pripravah na letošnjo maturo smo šolsko tablo zamenjali z računalnikom, šolske klopi pa z domača pisalno mizo. Razmeram smo se hitro prilagodili in nekako ne občutim posebnega pritiska zaradi koronavirusa. Sam poskušam svoj čas čim bolje razporediti, tako da se kljub učenju še vedno najde dovolj prostega časa.”

Daša Poklič: “Pandemija je prekrižala mnoge naše načrte in nas postavila pred veliko novih izzivov. Kljub rednim stikom s profesorji preko različnih elektronskih kanalov, je veliko več odvisno od truda posameznika, dodaten pritisk pa predstavljajo tudi neznanke v zvezi z izvedbo mature.”