Konjiško: Prijatelji otrok in mladostnikov

Društvo prijateljev mladine Slovenske Konjice deluje že več kot 55 let. Izvaja programe Zveze prijateljev mladine Slovenije in lastne programe ter projekte. Pri tem se povezuje z zavodi in društvi v konjiški občini. Najpogosteje z osnovnimi šolami in vrtci, gimnazijo in knjižnico.

Za nemoteno delo društva skrbi 50 prostovoljk. Vsako leto opravijo več kot 2.500 ur prostovoljnega dela. Poslanstvo Društva prijateljev mladine je usmerjeno k otrokom. Skrbijo za njihovo kakovostno preživljanje prostega časa. Med drugim organizirajo poletne delavnice, imenovane Počitniški četrtki, pustovanje, Konjičkovo popoldne, prihod dedka Mraza. Usklajujejo delo Bralne značke in šolskega parlamenta v šolah. Prostovoljke sodelujejo v TOM telefonu. Največ aktivnosti pa je v Štorkljini hiši, kjer se vsak dan ob popoldnevih zadržujejo otroci. Kot je povedala predsednica društva Janja Brglez, z dobrodelnimi akcijami in donacijami poskrbijo tudi za socialno ogrožene družine z otroki. Omogočajo jim brezplačno letovanje na morju, pripravljajo pakete šolskih potrebščin ter jih vključujejo v projekt Botrstvo. V Slovenskih Konjicah so gostili približno 80 prostovoljk, ki delujejo na TOM telefonu po vsej Sloveniji. »To je telefon za pomoč otrokom v stiski. Za njih smo pripravili zanimivo predavanje, se družili, jih pogostili in pokazali Žičko kartuzijo,« je še povedala Brglezova in dodala, da se že pripravljajo na delavnico izdelovanja adventnih venčkov. Pa tudi na prihod Dedka Mraza ne bodo pozabili. To zimo ga bodo sprejeli v novih prostorih, saj so se junija preselili v prostore vrtca na Slomškovi.

