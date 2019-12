Konjiško: Pri Minattiju ptičja hišica

Temperature so iz dneva v dan nižje, v deželo prihaja zima. To je čas, ko mnogi postavijo ptičjo hišico in tako poskrbijo, da ptice tudi v najhujšem mrazu ne ostanejo brez hrane. Zanje skrbi tudi Občina Slovenske Konjice oziroma župan Darko Ratajc. Ptičje hišice je občina že podarila nekaterim javnim ustanovam v mestu in krajevnim skupnostim, Izdelali pa so jih v Varstveno-delovnemu centru Slovenske Konjice. Te dni je župan Ratajc obiskal tudi NOVICE in Radio Rogla, ni prišel praznih rok. Prinesel je ptičjo hišico, ki so jo obesili na brezi pri kipu Ivana Minattija. Skrbeli bomo, da bo v njej vedno na voljo ptičja hrana.

