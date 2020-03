Konjiško: prepovedano kurjenje v naravnem okolju, izogibajte se igral

Na območju občine Slovenske Konjice je začela veljati prepoved kurjenja v naravnem okolju. Namen tega ukrepa je, da se delovanje prostovoljnih gasilskih društev zagotovi za potrebe obvladovanja epidemije koronavirusa.

Odsvetujejo tudi uporabo športnih površin in igral, uporabo nekaterih je Zavod za šport tudi že prepovedal. “V izogib socialnih stikov vas prosimo, da se izognete uporabi otroških igrišč in drugih športnih površin v občini in k temu pozovete tudi svoje prijatelje, znance, sosede … Vseh površin namreč ne moremo zakleniti,” so zapisali na Facebook profilu Zavoda za šport.

Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju od včeraj popoldne do nadaljnjega velja tudi na območju občine Zreče.