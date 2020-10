Konjiško: Prepletanja v Mestni galeriji Riemer

Slovensko srbsko kulturno humanitarno društvo Srečanje je v konjiški Mestni galeriji Riemer pripravilo dve razstavi s skupnim imenom Prepletanja.

Na eni so razstavljene kopije dokumentov iz 16. stoletja, ki se po besedah predstavnice društva Metke Obrul nanašajo na čas turških vpadov, vse od Srbije pa do naših krajev. Razstava je plod enoletnega dela in raziskovanja o delu in življenju vojskovodje Pavla Bakića, ki je bil rojen v srbskem Aranđelovcu, govori pa tudi o vlogi poveljnika Ivana Kacijanerja, Slovenca, ki je bil v tistem času guverner Kranjske province in je bil nadrejen Pavlu Bakiću.

Druga razstava je posvečena Josipu Grušovniku, Slovencu iz Maribora, ki je z rosnimi 19-imi leti prišel živet in delat v Aranđelovac, decembra leta 1923, za časa Kraljevine Jugoslavije. V Aranđelovcu je bil učitelj telesne vzgoje. Takoj po prihodu v Srbijo je v Aranđelovcu ustanovil Sokolsko društvo, ki deluje še dandanes.

Fotografije o Josipu Grušovniku so v lasti družine novinarke Snežane Popović iz Aranđelovca. Sicer pa je na razstavi predstavljena tudi originalna članska izkaznica Josipa Grušovnika in diplomsko delo Miroljuba Đukanovića iz leta 1964. Članska izkaznica je last Sokolskega društva iz Aranđelovca, članom konjiškega društva Srečanje jo je za potrebe razstave posodil podpredsednik društva Zoran Radovanović Raša, ki je tudi ravnatelj Osnovne šole “Sveti Sava” iz Aranđelovca in prav tako dober prijatelj članov konjiškega društva.

