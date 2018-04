Pred dnevi so člani konjiške SLS na Občino poslali predlog za pomoč pri nabavi pripomočkov za obdelavo gnojevke. Predlagajo, da Občina s subvencijami kmetom pomaga pri nabavi črpalk za mešanje in zračenje gnojevke in dodatkov za izboljšanje njene uporabnosti. Kot so zapisali predlagatelji, je s primerno obdelavo gnojevka primernejša za rastline in tudi manj smrdi. Nepredelana oziroma neozračena gnojevka je lahko tudi nevarna za okolje, pišejo.

Več pa v zadnjih NOVICAH!