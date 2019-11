Konjiško: Pomagajmo Kaji za zdrav jutri

Deklica Kaja je staral tri leta in pol. Pri 14. mesecih so ji diagnosticirali bolezen, ki se imenuje spinalna mišična atrofija. To pomeni, da se njeno živčevje in mišice ne razvijajo, temveč odmirajo. Kajino bolezen vodijo na kliniki v Ljubljani, kjer jo zdravijo z zdravilom Spinraza. To je edino zdravilo za to bolezen v Sloveniji. Sicer pa je Kaja deležna več vrst terapij, kot so nevrofizioterapija, terapije s konjem, vodna terapija, starši jo prav tako vozijo na alternativne oblike zdravljenja. Ljubka svetlolaska z veseljem obiskuje vrtec na Svetem Jerneju, saj ima rada otroke. Vzgojiteljice so otrokom podrobneje predstavile Kajino bolezen, zato so jo sovrstniki lepo sprejeli. Ko potrebuje pomoč, ji pomagajo.

Ko se ti sesuje svet

»Ko ti zdravniki povedo, da tvoj otrok naj ne bi imel dolge življenjske dobe, se ti svet v trenutku sesuje, to je šok, ki ga težko opišem z besedam,« pravi Kajina mamica Mateja Mernik s Kolačnega in doda, da sta z možem potrebovala kar nekaj časa, da sta zbrala in premostila prvi čustveni stres. Osredotočena sta le na to, kako Kaji zagotoviti optimalno podporo. Zato sta, kot še poudarjata, toliko bolj hvaležna za podporo, ki sta jo deležna s strani družine, sorodnikov in prijateljev. »Najtežje je bilo sprejeti dejstvo, da zdravilo za Kajino bolezen ne obstaja. A se je to po približno letu dni spremenilo, saj so zdravilo odobrili tudi v naši državi. Takrat se nama je odvalil velik kamen srca. Kakšno olajšanje, ko spoznaš, da ji lahko nudiš pomoč za boljšo in lažjo prihodnost,« dodaja Mateja. Kot še pravi, jih Kaja uči, kaj zares šteje v življenju. »Vsak Kajin napredek pri njenem razvoju nas neizmerno radosti. Tega je vesela tudi Kaja. Kako ponosna je nase, ko ji uspe kaj novega. Neizmerno uživa tudi v igri z bratcem.«

Hvaležna starša

Pobudniki dobrodelnega koncerta, ki bo v nedeljo, 1. decembra ob 15. uri v domu kulture v Ločah niso Kajini starši. Zamisel se je porodila med strokovnimi sodelavkami v Vrtcu na Svetem Jerneju. »Ko so nama povedali, kakšen je njihov načrt, sva bila sprva presenečena. Neizmerno sva hvaležna ob spoznanju, da tudi njim Kaja veliko pomeni. Zato se želiva iz srca zahvaliti vrtcu in šoli na Svetem Jerneju ter vsem ostalim, ki kakorkoli sodelujejo pri organizaciji koncerta. Pa tudi nastopajočim in vsem, ki boste pomagali. Izkupiček bova v celoti porabila za Kajino zdravljenje,« pravi Kajina mamica.

Prostovoljne prispevke lahko nakažete na TRR: SI 56 6100 0001 5088 794, ki je odprt pri Območnem združenju Rdečega križa Slovenske Konjice. Koda nemen: CHAR; Namen: Za Kajo. Sklic: 00 01122019.