Konjiško: Podjetje Marovt povečuje prodajo

Marovt je podjetje za razvoj in izdelavo odkovkov za svetovno avtomobilsko industrijo. “Trenutne gospodarske razmere se sicer ohlajajo, vendar še ni čas za pesimizem. Naše podjetje je v veliki meri vezano na avtomobilsko industrijo, za katero napovedujejo največje ohlajanje. Vendar ne moremo govoriti o krizni situaciji, saj smo v mesecu septembru zabeležili 28-odstotno rast prodaje glede na preteklo leto. V prvih desetih mesecih letošnjega leta pa je prodaja v primerjavi z minulim letom višja za kar 30 odstotkov,” navaja direktorica Metka Marovt. Pravi še, da se v podjetju zavedajo, da je to rezultat predhodnih razvojnih in novih projektov, ki so jih letos začeli serijsko proizvajati. “Lansko leto je bilo v znamenju pregorevanja celotne nabavne verige velikih avtomobilskih proizvajalcev, saj je bilo zelo težko slediti strmemu povpraševanju. To se je letos stabiliziralo in prešlo v normalno krivuljo poslovanja. Za nas se je začelo obdobje racionalizacije in optimizacije proizvodnje, ki jo izvajamo z digitalizacijo in robotizacijo proizvodnih procesov. Prav to nam bo omogočilo stabilno poslovanje v prihodnosti in nas delalo močne tudi ob nihanju svetovnega gospodarstva,” še pojasnjuje Marovtova. Njihova ključna tržišča so trgi Evropske unije, največ prodajo v Nemčijo. Imajo 250 zaposlenih v matičnem podjetju ter še 25 sodelavcev v dveh hčerinskih podjetjih – Podjetje za avtomatizacijo & robotizacijo (M-teh) in Podjetje z informacijskimi tehnologijami (Inkolteh d.o.o).

Vsaka kriza je tudi priložnost

Zadnja kriza je bila tudi za podjetje Marovt boleča, a so jo uspešno prebrodili. “Vsaka kriza je tudi svojevrstna priložnost. Naš glaven fokus, ki ga trenutno izvajamo, je, da minimaliziramo rizike poslovanja. Delamo predvsem v smeri avtomatizacije in digitalizacije obstoječe proizvodnje in iskanja novih poslovnih priložnosti. Trenutno že trkamo na vrata tudi drugim panogam izven avtomobilske industrije. V letošnjem letu smo uspešno izvedli homologacijo in dobili naročilo za kar tri nove večje projekte izven avtomobilskega sektorja,” pojasnjuje Marovtova, ob tem pa poudarja: “Na krizo se nima smisla pripravljati. Vedno stremimo, da bo naše poslovanje prilagojeno razmeram na trgu in nihče v našem podjetju se nikoli ne uspava. Vedno imamo izzive, ki jih izvajamo tako v recesijskih kakor tudi v konjukturnih časih. Tehnološki razvoj na svetovnem trgu je tako hiter, da moramo vedno razmišljati, kako nekaj narediti še bolje, čeprav smo že sedaj pred konkurenco – seveda pa so za takšno razmišljanje zaslužni vsi moji sodelavci.” Po mnenju direktorice Metke Marovt bodo zaradi negativnih podob v javnosti glede motorjev z notranjim izgorevanjem prihajajoča leta v avtomobilskem sektorju zelo pestra – nestabilna in tudi nepredvidljiva. Vendar revolucionarnih premikov ne pričakujejo. Pričakujejo pa, da se bosta znatno pospešila razvoj in uvedba digitalizacije v celotni dobaviteljski verigi, kar bo botrovalo tudi znižanju stroškov proizvodnje. (B. F.)