Konjiško podjetje Konus Konex se lahko pohvali z novo veliko pridobitvijo

Konjiško podjetje Konus Konex, ki trenutno zaposlujejo približno 150 ljudi, se lahko pohvali z novo veliko pridobitvijo. Približno 14 mesecev po položitvi temeljnega kamna so namreč na nekdanjem ‘Konusovem travniku’ prišli do novih proizvodnih prostorov.

Celoten objekt še ni dokončan, glavna hala in potrebni pripadajoči prostori s popolnoma novo linijo pa so nared za zagon poizkusne serije flisov. Iz podjetja so sporočili, da bo sicer redna proizvodnja tega novega artikla predvidoma stekla septembra. Direktor Savo Grilj je ob tem ponosno poudaril, da je ta ogromna naložba pognala njihovo ‘barko’ v čisto novo smer. V načrtu imajo postaviti še eno linijo in visokoregalno skladišče v že pripravljenih prostorih, kasneje pa tudi izgradnjo še ene nove stavbe.

