Konjiško: Pesniški prvenec Justine Strašek

Avtorica Justina Strašek svojo pesniško zbirko začenja s posvetilom: “Ne morem ti sezidati Tadž Mahala, zato sem v tej knjigi zbrala pesmi, ki so posvečene samo tebi, ljubezen moja.” Pesmi so namenjene njenemu preminulemu možu, a vendar jih avtorica pošilja v širni svet poezije.

Intimna izpoved

Spremno besedo k pesniški zbirki je prispeval Ivan Janez Domitrovič, ki ugotavlja, da Justina Strašek v svojih pesmih z besedo uokvirja intimnost, bolečino, sanje, a tudi izgubljeno hrepenenje. Njeni verzi so odslikava njene duše. Skozi celotno zbirko gradi hišo ljubezni, ki ima svoj prag, preko katerega vstopamo v čas njenega srečanja z moškim, ki ji je osmislil življenje. Sama ga naslavlja Ljubi moj in v uvodnem posvetilu brez lažne zamolčanosti položi njuno resnico, njuno usodo in vsa življenjska potovanja skozi lepoto odnosa. In to od trpljenja, krivic do popolne predanosti ter čutne, a hkrati čustveno močne ljubezni, še navaja Domitrovič.

Štirje sklopi

Pesniška zbirka je razdeljena v štiri sklope. Prvi sklop je naslovila Na najinem pragu, v njem pa so pesmi, ki jih je napisala od trenutka, ko sta se spoznala do takrat, ko sta se poročila. »Bila sva zaljubljena, gledala sva se skozi rožnata očala. Veliko ljudi je najino ljubezen obsojalo. Moj mož je bil nekdanji duhovnik. Frančiškan. Končal je 6 let študija na Teološki fakulteti,« pravi Justina in dodaja, da je v drugem sklopu, ki ga je naslovila V pravljici rumenega razkošja, nanizala pesmi od začetka njunega skupnega življenja do njegove bolezni. »Cerkev naju je izobčila takoj, ko sva se poročila. In tudi takratna oblast ni imela posluha za naju. Kratili so nama osnovne pravice. Možu niso priznali fakultete, čeprav je znal več tujih jezikov. Za vsako osnovno pravico sva se morala boriti,« se spominja. V tretjem delu knjige, Zasteklenele solze, opisuje bolečino ob moževi bolezni; v zaključnem sklopu, ki ga je naslovila Še vedno diši po tebi, pa žalost, izgubo in hvaležnost za ljubezen, ki sta jo doživljala skupaj.

Kot je še povedala Justina Strašek, načrtuje javno predstavitev njenega pesniškega prvenca v Slovenskih Konjicah, ko bo znova dovoljena organizacija prireditev.