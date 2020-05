Konjiško: Patronažna služba dela tudi med epidemijo

Patronažne medicinske sestre. Tudi v času epidemije požrtvovalno skrbijo za vse, ki po-trebujejo njihovo pomoč.

Epidemija koronavirusa je v minulih dveh mesecih sicer ohromila tudi delo patronažne službo na širšem Konjiškem, v občinah Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje. Gre za službo, od katere so odvisni mnogi občani, od rojstva do smrti, v času zdravja in bolezni, poudarja vodja patronažne službe Marjetka Leva.

Ekipa desetih sester

Patronažno varstvo v naših krajih zagotavlja deset patronažnih medicinskih sester. Delo imajo razdeljeno po območjih. V Zdravstvenem domu Slovenske Konjice so zaposlene štiri patronaž-ne medicinske sestre, ostale so koncesionarke. »Pri delu si pomagamo, sodelujemo in se dopolnjujemo, predvsem ob koncih tedna in med prazniki. Narava našega dela je taka, da moramo biti ljudem, ki nas potrebujejo, na razpolago vse dni v letu. Opravljamo širok spekter aktivnosti – od patronažnega varstva in babiške zdravstvene nege do zdravstvene nege bolnika na domu,« pojasnjuje Marjetka Leva.

Le nujni obiski

Ob razglasitvi epidemije se je delo patronažnih sester nadaljevalo, vendar so odhajale le na najnujnejše kurativne patronažne obiske. »Če bi te obiske opustile, bi lahko bilo zdravje nekaterih bolnikov ogroženo. Pogostost izvajanja nujnih kurativnih patronažnih obiskov smo prilagajale stopnji samooskrbe bolnika ter obsega pomoči, ki mu ga je lahko nudila njegova družina. Seveda smo upoštevale tudi mnenje zdravnika, nenazadnje pa je pomembna tudi strokovna presoja patronažne medicinske sestre,« še pojasnjuje vodja patronažne službe na Konjiškem.

Na področju preventivnih obravnav so patronažne sestre v zadnjih dveh mesecih opravljale le obiske otročnic in novorojenčkov. V izjemnih primerih smo zdravstveno-vzgojno svetovanje opravile tudi preko telekomunikacijskih naprav.

Varnostni ukrepi

Da se patronažne sestre pri delu ne bi okužile z novim koronavirusom in ga prenašale naprej, so upoštevale stroge preventivne ukrepe. Kljub temu, da so se določeni ukrepi že sprostili, se jih še vedno dosledno držijo. »Vsak dan pred začetkom službe si merimo telesno temperaturo. Pred obiskom bolnika pokličemo po telefonu in ga vprašamo, kakšno je njegovo zdravstveno stanje in kako se počutijo njihovi domači. Ker ob nastopu epidemije nismo imele skoraj nič zaščitne varovalne opreme, nas je prežemal strah. Skrbelo nas je, kako bomo opravljale svoje delo, saj smo se zavedale, da veliko ljudi potrebuje naše storitve. Zaščitno opremo smo po malem prejemale od Civilne zaščite, Zdravstvenega doma, sosedov, nekaj mask so nam sešile šivilje. Danes imamo opreme dovolj, vendar skrbno pazimo na vsako masko, zaščitni plašč, zaščitna obuvala, zaščitna očala, vizirje, kape in razkužila. Prihodnost je negotova. Ne vemo, koliko časa jo bomo še potrebovale. Napovedi glede nadaljevanja epidemije so namreč različne in nas navdajajo z mešanimi občutki,« poudarja Leva.

