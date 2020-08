Konjiško: Občinski NE Štajerski vardi

Štajerska varda je napovedala, da bo imela septembra tabor na območju Zbelovega. Na konjiški Občini temu nasprotujejo. Župan Darko Ratajc in še 15 od skupno 23 občinskih svetnikov se je podpisalo pod izjavo za javnost, v kateri med drugim poudarjajo, da uniformirani pripadniki te in ostalih paravojaških skupin v konjiški občini niso zaželeni. Dodali so, da so že dosedanja pojavljanja Štajerske varde na območju občine Slovenske Konjice pri velikem številu občank in občanov vzbujala nelagodje in strah, kar je nesprejemljivo.

V imenu svetniške skupine Slovenske demokratske stranke (SDS) v konjiškem občinskem svetu pa je Bojan Podkrajšek pojasnil, zakaj njihovi svetniki niso podpisali izjave: “Župan skozi vso leto podpiše ogromno nekih dopisov in nikoli ne poziva občinskih svetnikov, da bi jih morali sopodpisati. Kar se pa tiče dopisa, ki je napisan v kontekstu, kdo je zaželen v naši občini in kdo ni, pa se nam ne zdi prav, da bi to podpisovali. Ne govorim zdaj o sami vardi, ampak govorim o tem, kdo je zaželen in kdo ne. Te pravice mislim, da nimamo.”