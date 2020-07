Konjiško: Novosti pri obračunavanju komunalnega prispevka

Če boste gradili enostanovanjsko hišo v konjiški občini, boste plačali višji komunalni prispevek. Doslej je ta znašal približno 4.200 evrov, po novem bo okoli 4.800. Zakaj?

Spremenjena zakonodaja

Občina Slovenske Konjice od leta 2013 odmerja komunalni prispevek skladno z Odlokom o programu odmerjanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka. Zaradi spremenjene zakonodaje, je morala odlok prenoviti. Ob tem je posodobila evidenco obstoječe komunalne opreme. Vanjo je zajela vse tiste naložbe v cestno ter komunalno, vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo, ki jih je Občina Slovenske Konjice izvedla po letu 2016, ko je bil program nazadnje posodobljen. Posledično so spremenili podlage in merila za odmero komunalnega prispevka.

Dve spremembi

Nov odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka je predstavil Klemen Strmšnik iz ljubljanskega podjetja ZaVita. Poudaril je, da je prišlo do dveh metodoloških sprememb pri določanju komunalnega prispevka za površine znotraj stavb. “Prej se je komunalni prispevek zaračunaval glede na neto tlorisno površino objektov, po novem se bo zaračunaval na osnovi bruto tlorisne površine. To pa ni edina sprememba. Spremenila se je tudi formula za odmero komunalnega prispevka. Formuli so dodali dodaten faktor, ki so ga poimenovali prispevna stopnjo zavezanca. Kolikšna bo, odloči Občina oziroma občinski svet. V konjiški občini bo prispevna stopnja zavezanca 80-odstotna, lahko bi ga zaračunala tudi 100 odstotno,” je še pojasnil Strmšnik. Prispevna stopnja zavezanca se bo v višini 80-ih odstotkov odmerjala za vse vrste komunalne opreme.

Pod slovenskim povprečjem

Kako globoko bo torej potrebno seči v žep? Višina komunalnega prispevka je odvisna od tega, na katere vrste komunalne opreme se objekt priklopi. Klemen Strmšnik je kot najbolj pogost primer izpostavil novozgrajeno enostanovanjsko hišo, ki se priklaplja na vse vrste komunalne opreme, razen na toplovoda. Po novem bo lastnik hiše plačal nekaj več kot 4.800 evrov, kar je več kot doslej, ko je plačal približno 4.200 evrov. Gre za enkratno plačilo ob pridobitvi gradbenega dovoljenja.

