Konjiško: Novosti na področju ravnanja z odpadki

Na Konjiškem se na področju ravnanja z odpadki se obeta nekaj novosti. Te so opredeljene v novem tehničnem pravilniku, ki so ga konjiški občinski svetniki soglasno potrdili in vstopa v veljavo te dni.

Njegovo vsebino je predstavila Karmen Vodovnik iz Javnega komunalnega podjetje Slovenske Konjice, ki je poudarila, da želijo izboljšati ločevanje odpadkov na izvoru nastanka v gospodinjstvih in pri pravnih osebah. povečati delež ločeno zbranih odpadkov ter zmanjšati količine mešanih komunalnih odpadkov.

»Ena od novosti je ta, da bodo morali uporabniki naših storitev, ki bioloških odpadkov ne kompostirajo, po novem podpisati izjavo o hišnem kompostiranju. Hišne kompostnike bomo na terenu tudi preverjali. Opažamo namreč, da občani biološke odpadke vnašajo med mešane odpadke. Tako se njihova količina povečuje, posledično pa se povečujejo tudi stroški obdelave,« je povedala Vodovnikova.

Uvaja se poenoten izraz zbiralnica, ki pomeni zbirno mesto za povzročitelje odpadkov iz gospodinjstev, ki bivajo v večstanovanjskih objektih ter povzročitelje odpadkov, ki bivajo v razseljenih delih občine in zaradi nedostopnosti odpadke prinašajo v določene zbiralnice.

Novost pa se obeta tudi na področju odvoza kosovnih odpadkov, saj bo komunalno podjetje pri stanovanjskih blokih znova uvedlo spomladanske in jesenske skupne akcije odvoza.

Prav tako je predvidena uvedba posod za zbiranje papirja in kartona pri povzročiteljih odpadkov v gospodinjstvih, ki imajo urejen odvoz odpadkov od vrat do vrat, in uvedba vreč za papir in karton v gospodinjstvih, ki zaradi nedostopnosti prinašajo odpadke na dogovorjeno prevzemno mesto.