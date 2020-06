Konjiško: novo podobo dobiva ŠRC Dobrava

Novo podobo v tem obdobju dobiva Športno rekreacijski center (ŠRC) Dobrava, kjer trenutno med drugim urejajo nadstrešek ob garderobah, fasado na garderobah ter ograjo ob cesti. Pri tem so pred dnevi svoje dodali tudi mladi, in sicer v sklopu Žinkane. Z deli naj bi sicer končali do konca meseca.

Nadstrešek je namenjen zagotavljanju gostinskih storitev za ŠRC Dobrava in bazen. Kar se tiče garderob so konec lanskega leta menjali streho, uredili notranje prostore, zdaj pa končujejo s fasado. V pomladnih mesecih so z ograjo uredili zgornji del ŠRC Dobrava, saj je bil objekt prosto dostopen – živa meja na nekaterih delih ni več rasla, ograje ni bilo. Živa meja ob cesti, ki so jo odstranili, je bila že precej stara, hkrati pa je bil zaradi nje cestni odsek mimo ŠRC Dobrava precej nevaren.

Ali ŠRC Dobrava čakajo tudi kakšne vsebinske spremembe preverite v lokalnem časopisu NOVICE.