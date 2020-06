Konjiško: Naslednje leto stanovanjska skupnost za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju

Starši oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju se soočajo s skrbmi in negotovostmi, kako bo poskrbljeno za njihove otroke, ko sami ne bodo več mogli skrbeti zanje. Zato je stanovanjska skupnost za takšne osebe še kako dobrodošla tudi na Konjiškem.

Več kot pol milijona

Konjiška enota Varstveno delovnega centra (VDC) sodi pod okrilje Varstveno delovnega centra Šentjur. Kot nam je povedal direktor Leon Štemberger, se na gradnjo objekta, ki ga bodo financirali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje in VDC Šentjur, pripravljajo že nekaj časa. Naložba je ocenjena na nekaj več kot 500.000 evrov. »Investicijski program je v fazi potrjevanja na omenjenem ministrstvu. Zaradi epidemije novega koronavirusa se je postopek nekoliko zavlekel, a upamo, da ga bomo čim prej potrdili. Medtem je naš zavod že izvedel javni razpis za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitve gradbenega dovoljenja, izbral izvajalca ter naročil izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja,« je še dejal direktor.

Oktobra začetek gradnje

V terminskem planu projekta so snovalci opredelili, da bi do sredine avgusta pridobili gradbeno dovoljenje, nato izvedli razpis za izvajalca gradbenih del. Če bo vse tako, kot so si zamislili, se bo gradnja lahko začela oktobra letos. Objekt za stanovanjsko skupino bo stal ob Žički cesti pod Konjiško goro, nekoliko naprej od obstoječih blokov oziroma privatnih objektov.

»Objekt bo nudil nastanitev za 11 uporabnikov, imel bo štiri dvoposteljne in tri enoposteljne sobe, vsaka soba bo imela svojo kopalnico s sanitarijami in izhod na teraso. V novem objektu pa bodo tudi kuhinja z jedilnico, dnevni prostor, garderoba, shramba, kurilnica, prostori za zaposlene ter notranja in zunanja terasa. Zagotovili bodo tudi parkirišče za vozila in nadstrešek za kombi, okoli doma pa bodo uredili zelene površine,« je še pojasnil Leon Štemberger. Glede na terminski plan, naj bi bil objekt vseljiv konec leta 2021.