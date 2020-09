Konjiško: na Kamni Gori odprli obnovljen odsek ceste

Na Kamni Gori v konjiški občini so dopoldne odprli obnovljen odsek ceste.

V zadnjih mesecih so temeljito obnovili 500-metrski odsek občinske ceste od Tolstega Vrha do Kamne Gore. Za naložbo, ki jo je opravilo podjetje VOC Celje, so iz proračuna občine Slovenske Konjice odšteli 82.000 evrov.

Varnejša in udobnejša vožnja

“To je prvi korak urejanja cest na tem območju. Naslednje leto bi radi, če bo šlo vse po načrtih, začeli še obnovo naslednjega odseka ceste, tudi okoli 500 metrov, proti Žički kartuziji. Tako bi najbolj kritična območja v tem delu občine uredili,” je na dopoldanskem odprtju povedal župan Darko Ratajc.

Predsednik Krajevne skupnosti Sojek – Kamna Gora Zdravko Podgoršek je povedal, da je pridobitev zelo pomembna za varnejšo in udobnejšo vožnjo krajanov. “Po tej cesti se krajani vozimo po opravkih v Slovenske Konjice in drugam, zelo smo odvisni od te prometne povezave,” je povedal predsednik te najvišje ležeče krajevne skupnosti v konjiški občini, ki si prav tako želi, da bi uredili še naslednji del precej uničene ceste.

Ni vedno težava le denar

Župan poudarja, so občinske ceste na Konjiškem v zadnjem obdobju začeli obnavljati sistematično in temeljito.

“Na vseh območjih občine moramo zagotoviti primerljiv standard. Trudili se bomo, da bomo to uresničevali maksimalno v okvirih denarja, ki ga imamo. Ni pa vedno težava samo denar, velikokrat je težava tudi v zemljiščih, ki jih moramo pridobiti, odmeriti, odkupiti,” je poudaril Ratajc.

V naslednjem letu med drugim načrtujejo obnovo odsekov cest proti Zrečam, v Sojeku, na Jerneju, … Načrtujejo torej obnovo več odsekov, podrobnosti bodo znane po pripravi proračuna, koliko jih bodo uspeli urediti, pa je odvisno tudi od urejanja lastništva. (N. K.)

