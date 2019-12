Konjiško: Miklavž v Varstveno-delovnem centru

Prvi dobri decembrski mož sv. Miklavž se je ustavil tudi v Varstveno-delovnem centru v Slovenskih Konjicah. Trideset tamkajšnjih varovancev se je njegovega obiska zelo razveselilo. In to kljub temu, da je bil ob njem parkelj. Ta ni prav nikogar strašil, saj je slišal, da so se varovanci tudi letos izkazali s številnimi dobrimi dejanji. Sv. Miklavžu so pripovedovali, da radi delajo v ustvarjalnih delavnicah najrazličnejše izdelke. Pomagali so prav tako pri praznični okrasitvi varstveno-delovnega centra.

Tako jim dnevi v prazničnem decembru minevajo še prijetneje. Sv. Miklavž jih je zato obdaril z okusnimi slaščicami iz Pekarne Strnad. In si čim so oni presenetili njega? S plesnim nastopom. Potem so zaplesali še skupaj in si tako popestrili današnje dopoldne. (Nekaj utrinkov je v spodnji fotogaleriji)