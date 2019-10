Konjiško: Male živali na razstavi

Društvo gojiteljev malih pasemskih živali Dravinjske doline je tudi letos pripravilo razstavo. V Slovenskih Konjicah so jo odprli v četrtek, na ogled bo še do jutri oziroma nedelje. Razstava je v prostorih nekdanjega AMD-ja pri konjiški avtobusni postaji. Ker je zanimiva predvsem za otroke, je društvo tudi letos veliko vstopnic razdelilo po vrtcih in šolah na širšem Konjiškem. Kot pravi predsednik društva Stanislav Novak, si v društvu želijo novih članov, predvsem mladih, ki bi peljali tradicijo društva naprej. In kaj lahko vidite na tokratni razstavi? Pokukajte v spodnjo foto-galerijo.

1 od 10