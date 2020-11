Konjiško: Letošnja spirala bo virtualna

V Splošni knjižnici Slovenske Konjice že šesto leto zapored organizirajo Literarni festival Spirala, ki postaja eden od osrednjih literarnih dogodkov v lokalnem okolju.

Po besedah vodje konjiške knjižnice Ana Miličevič predstavlja festival Spirala pomemben prispevek v promociji slovenske literarne produkcije. »S svojo kakovostno vsebino pogumno in prepoznavno vstopa v slovenskih literarni prostor. Dodana vrednost festivala je izdaja literarne revije Spirala, ki s svojo vsebinsko in vizualno podobo nagovarja zelo široko literarno sceno. Velik poudarek prispevajo objave še neobjavljenih prispevkov avtorjev iz različnih koncev Slovenije,« pravi vodja knjižnice.

Zaradi epidemije bo letošnja Spirala virtualna. Festival, ki bo v dveh sklopih, bodo v petek (4. decembra) zvečer prenašali preko FB profila in Youtube kanala konjiške knjižnice. Najprej bodo predstavili 6. izdajo Spirale in razglasili letošnje zmagovalne prispevke literarnega natečaja. Znova je bil deležen velikega odziva med avtorji zgodb, pravljic in pesmi. Nagrade znašajo po 200 evrov. V drugem delu festivala se bo Maja Furman pogovarjala s priznanim pisateljem Dragom Jančarjem.