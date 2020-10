Konjiško: Letos manj darovalcev krvi

Čas korona krize je zaznamoval krvodajalske akcije tako glede udeležbe kot organizacije, pravi Renata Gabrovec, sekretarka konjiškega Območnega združenja Rdečega križa.

Z jesenskimi krvodajalskimi akcijami ste pri Rdečem križu že začeli. Kdaj in kje so krvodajalci dobrodošli?

Prva naša letošnje jesenska krvodajalska akcija je bila v Ločah. Sprememba je v tem, da na šolah zaradi epidemije ne moremo več gostovati. Prostore so nam brezplačno odstopili v najem v gostišču Kračun, kjer je bilo mogoče zagotoviti tako zadostno razdaljo med udeleženci kot tudi ločen vhod in izhod. Krvodajalske akcije se je udeležilo 78 krvodajalcev, kar je le 3 manj v primerjavi z lanskim letom. V četrtek, 8. oktobra bo krvodajalska akcija v Noordung centru v Vitanju, v ponedeljek, 12, oktobra pa v hotelu Dobrava Zreče. Dva dni kasneje pa bosta krvodajalski akciji v dvorani Konjičanka v Slovenskih Konjicah.

Kakšna pa je bila udeležba na krvodajalskih akcijah v prvi polovici leta v primerjavi z lanskim letom?

V prvi polovici leta smo v konjiški, zreški n vitanjski občini organizirali osem krvodajalskih akcij, ki se jih je udeležilo 894 krvodajalcev, to je 414 manj, kot v enakem obdobju lani. Največji upad beležimo v Zrečah, kjer je bilo v treh akcijah skupaj 85 krvodajalcev manj, v Vitanju pa smo zgolj na eni krvodajalski akciji zabeležili kar 71 darovalcev krvi manj. Ob tem je potrebno poudariti, da je bila v Vitanju krvodajalska akcija 16. aprila, ko je bila epidemija novega koronavirusa na vrhuncu.

Kako korona kriza vpliva na krvodajalske akcije?

Zaradi korone organizacija krvodajalskih akcij zahteva nove pristope. Krvodajalci prejmejo po telefonu sms sporočilo o načrtovani terenski krvodajalski akciji. Teden dni pred samo akcijo po navodilih transfuzijskih služb prejmejo še eno obvestilo tisti krvodajalci, katerih krvno skupino v tem trenutku najbolj potrebujejo. V sporočilu so tudi navodila, da pokličejo na oddelek za trans-fuzijsko medicino, kjer prejmejo točno uro odvzema, da se na sami akciji izognemo preveliki gneči. Takrat so krvodajalci tudi povprašani o zdravstvenem stanju.

Vnovičen poziv k udeležbi na krvodajalsko akcijo najbrž ne bo odveč.

Zagotovo ne bo odveč. Zato pozivam krvodajalce, da se odločijo in pokličejo na telefonsko številko, ki jo prejmejo v našem sms sporočilu, če so seveda popolnoma zdravi in niso bili v rizičnem stiku z obolelim z novim koronavirusom. Hudi bolniki namreč tudi v tem času potrebujejo kri za preživetje, prav tako vsi tisti, ki so deležni najrazličnejših hujših poškodb. Še posebej pa se obračam na mlade, naj sledijo našim pobudam in darujejo kri za življenje. Naj se odločijo za to plemenito dejanje. (V celoti si intervju preberite v četrtkovi izdaji NOVIC)

