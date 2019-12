Konjiško: LEO klub pomaga družinam v stiski

Decembrski čas je tudi čas dobrodelnosti. Različne dobrodelne organizirajo najrazličnejše dogodke s humanitarno noto. Tudi v naših krajih. Člani dobrodelnega LEO kluba Konjice so začeli zbirati potrebščine za družine v stiski. Pred trgovinama Spar in Tuš v Slovenskih Konjicah so minulo soboto postavili voziček, mimoidočim pa delili letake, na katerih je bilo navedeno, katere potrebščine so najbolj dobrodošle. Letos bodo obdarili nekaj več kot 20 družin v konjiški, zreški in vitanjski občini. Poleg paketov z živili jim bodo podarili še darilne bone, ki jih bodo lahko družine porabile za nakupe v trgovinah Spar in Tuš. Dobrodelni LEO klub Konjice ponovno vabi, da se jim pridružite in pomagate tudi prihajajočo soboto na omenjenih lokacijah.