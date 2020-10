Konjiško: Korona zelo oklestila obisk krvodajalskih

V Območnem združenju Rdečega križa Slovenske Konjice so to jesen izvedli štiri krvodajalske akcije, dve v Slovenskih Konjicah, po eno v Vitanju in Zrečah. Na odvzem krvi je prišlo skupno 475 krvodajalk in krvodajalcev, kar je 117 krvodajalcev manj kot lani tak čas. Tisti, ki so prišli, so darovali skupaj približno 140 litrov krvi.

V letu 2020 je bilo primerjavi z letom 2019 v občinah Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje 342 krvodajalcev manj.

»Težko je govoriti o tem, ali smo zadovoljni z odzivom, saj bi to užalilo vse tiste krvodajalce, ki so se odzvali našemu povabilu kljub izrednim razmeram. Poslanih je bilo 1320 sms-ov, in sicer dvakrat. Prvič 10 dni pred akcijo, da smo jih obvestili o novih pogojih naročanja, drugič pa nekaj dni pred akcijo, ko smo prejeli obvestilo transfuzijske službe, katero krvno skupino najbolj potrebujejo. Torej se je povabilu odzvalo le 36 odstotkov krvodajalcev. Mladih krvodajalcev je bilo malo, a velja poudariti, da je bilo med krvodajalci tokrat 18 takšnih, ki so kri darovali prvič,« pravi Renata Gabrovec, sekretarka konjiškega So pa v konjiškem območnem združenju Rdečega križa veseli in hvaležni, da imamo v naših krajih kar nekaj posameznikov, ki so kri darovali večkrat. V Zrečah živi gospod, ki je kri daroval že 96-krat. Sicer se ne udeležuje terenskih krvodajalskih akcij, ampak hodi na odvzem krvi na oddelek za transfuzijo v Splošno bolnišnico Celje.

1 od 4