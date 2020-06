Konjiško: Komu letošnja občinska priznanja?

Občina Slovenske Konjice praznuje 30. junija. Župan Darko Ratajc bo na slovesnosti v domu kulture podelil zlati, srebni in bronasti občinski grb ter nagrado občine. Komu in zakaj?

Prizadevni in uspešni

Zlati grb bo prejel uspešen podjetnik Ivo Križnič, lastnik družinskega podjetja Elpro Križnič s 30-letno tradicijo. Podjetje z več kot 70 zaposlenimi se ukvarja z razvojem in proizvodnjo sestavov nizkonapetnostnih stikalnih in krmilnih naprav, pri čemer vse skozi sledijo najnovejšim trendom tehnike na trgu.

Območno društvo invalidov Dravinjske doline je prejemnik srebrnega grba. Društvo je invalidska organizacija, ki v konjiški, zreški in vitanjski občini združuje več kot tisoč članic in članov, in je lani obeležilo 50. obletnico delovanja. Društvo poleg izvajanja socialnih programov organizira tudi družabna srečanja, izlete, predavanja ter druge aktivnosti.

Katja Temnik je dobitnica bronastega grba. Po končani športni karieri je nov izziv prepoznala v Zeliščnem vrtu Majnika, ki ga skupaj z mamo Majdo obdelujeta po načelih biodinamike. S spoštljivim odnosom do ljudi, živali, narave. Lani je prejela naziv Inovativna mlada kmetica ter Agrobiznisovo priznanje za najboljšo podjetnico v kmetijstvu.

Godba na pihala Slovenske Konjice pa bo za večletno uspešno delo prejela nagradno občine.