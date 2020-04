Konjiško: Ko učitelji pojejo in igrajo

V času epidemije, ko dneve preživljamo za domačimi zidovi, se pri mnogih porajajo zanimive ideje o tem, kako si na ustvarjalen in zabaven način popestriti dneve. Štirje učitelji iz konjiške Osnovne šole Ob Dravinji in Osnovne šole Loče, Janja Stampfer, Kaja Bicskey, Bogdan Meglič in Uroš Hren so poprijeli za intstrumente in mikrofone ter posneli hit Johna Lennona Stand by me. Kaja prepeva, Janja igra klaviature, Bogdan bas kitaro, Uroš pa kitaro. Prestrezajo številne pohvale.

Premostili tehnične težave

Kot pravi mag. Uroš Hren, je zamisel nastala že v prvem tednu »karantene«, a so jo zaradi preobilice dela z izvajanjem izobraževanja na daljavo uresničili šele tri tedne kasneje. »Ker smo se takšnega projekta lotili prvič in to v okoliščinah, ko je vse potekalo na daljavo, smo potrebovali kar nekaj ur, preden je prišlo do končnega izdelka. Imeli smo tudi nekaj tehničnih težav, saj smo za zajem videa in zvoka uporabili le osebne mobilne telefone, kar je daleč od profesionalne studijske opreme,« pojasnjuje Uroš, ki upam, da to ni njihov zadnji projekt na daljavo.

Želijo še snemati

Kot še pravi Uroš, želijo posneti še kakšno skladbo in k sodelovanju povabiti tudi učence, navdušene mlade glasbene ustvarjalce. »Veseli smo, da smo lahko dokazali, da z veliko dobre volje in obilo pozitivne energije tudi na daljavo nastajajo edinstveni in zanimivi projekti in da nam je s to potezo uspelo spodbuditi učence, da nam sledijo s podobnimi šolskimi projekti. V danih okoliščinah torej tudi za ustvarjanje ni ovir ali meja. Glavno sporočilo našega glasbenega ustvarjanja pa je, da v teh težkih časih naši učenci in naši sodelavci niso sami. Glede na njihove številne pohvale in pozitivne misli, je naš namen vsekakor dosežen,« zadovoljen poudarja Uroš Hren.