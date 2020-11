Konjiško: Ko epidemija ponudi novo službo

Konjičan Matej Jelovšek se je pred epidemijo ukvarjal z glasbo. Kot srednješolec je bil radijski tehnik na Radiu Rogla, tonski mojster v Mladinskem centru Patriot, pred približno 15. leti se je zaposlil pri znanem slovenskem podjetju za ozvočevanja in tako sodeloval pri izvedbi nekaj tisoč koncertov, festivalov in drugih dogodkov.

Za šivalni stroj

Letos je Matej ustanovil svoje podjetje P.I.K. – Produkcija Inovativnih Koncertov, v upanju da bo lahko oblikoval zvok in luč na prireditvah in koncertih, a mu je epidemija novega koronavirusa prekrižala spomladi prekrižala načrte. »Ker so nam marca začeli prepovedovati in odpovedovati večje dogodke, se je bilo potrebno nekako znajti. Neizmerno sem hvaležen svoji ženi Nini, da me je naučila rokovanja z blagom, tako lahko skupaj ustvarjava. Že nekaj mesecev izdelujeva obrazne, obojestranske, dvoslojne maske iz 100-odstotnega bombaža z medicinsko elastiko. Na voljo je več kot 50 različnih motivov. Od enobarvnih, otroških, elegantnih, na njih so različne rožice, pikice, glasbene note in še bi lahko našteval,« pravi Matej.

Naročila se vrstijo

Sprva zaščitnih mask nista šivala za prodajo, temveč le za ožje družinske člane. Maske so kot darilo dobili tudi člani glasbene skupine Bassless in jih v zahvalo objavili na socialnih omrežjih. »Ker se dobra roba sama hvali, so začela prihajati naročila od prijateljev in znancev. Zatem so prišla naročila iz Splošne knjižnice Slovenske Konjice, Občine Slovenske Konjice in Zavoda za šport Slovenske Konjice. Konec septembra pa se je zgodil Konjiški maraton, na katerem sem poskrbel za ozvočenje, pa tudi za maske za organizatorjev,« pojasni in doda, da dober glas seže v deveto vas, saj so maske sešili tudi za Občino Zreče. Pred dnevi je prišlo naročilo za 500 mask iz znanega mednarodnega podjetje. Naročila pa se kar vrstijo. A si Matej želi, da se bo epidemija čim prej končala in se bomo lahko znova družili na koncertih in drugih glasbenih dogodkih. On pa se bo lahko znova preživljal z glasbo. (V četrtkovi tiskani izdaji NOVIC).

1 od 5