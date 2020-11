Konjiško: kleti lokalnih vinogradnikov polne dobrega vina

“Glede na vremenska dogajanja v vinogradih med letom lahko po prvih srečanjih z mladim vinom rečemo, da se srečujemo z zapeljivim vinskim letnikom, ki nakazuje, da so vina letnika 2020 prijetnega videza – sortno značilnih barv in dišavna. V okusu so vina sadna, sveža in pitna,” je ob letošnjem martinovanju letnik 2020 na Konjiškem ocenila terenska kmetijska svetovalka in predsednica Vinogradniško-vinarskega društva (VVD) Slovenske Konjice Ivana Podkrajšek. Količinsko je bil letnik 2020 po besedah Podkrajškove zadovoljiv oz. dober, kar pomeni, da so kleti lokalnih vinogradnikov polne. Sicer pa je epidemija koronavirusa zelo močno posega tudi v vinogradniško vinarski sektor. Prodaja je namreč slaba.

