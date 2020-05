Konjiško: Kdaj Rdeči križ spet v polnem pogonu?

Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice. Zaradi epidemije so nekatere njihove aktivnosti še vedno ustavljene, zato občane prosijo za potrpežljivost.

Ob sproščanju ukrepov se na Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice obračajo občani z raznovrstnimi vprašanji o tem, kdaj se bodo začela predavanja prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil; kdaj lahko prinesejo uporabna oblačila; kdaj bodo lahko prejeli pomoč iz skladišča humanitarne pomoči; kdaj bodo deležni obiskov prostovoljcev Rdečega križa?

Sekretarka konjiškega Območnega združenja Renata Gabrovec odgovorov na omenjena vprašanja sicer še nima, poudarja pa, da si tudi sami želijo čimprejšnje sprostitve ukrepov, ki jim bi omogočila redno delovanje. »Vendar predpisi tudi od nas zahtevajo, da smo še naprej previdni. Ker so tako naši prostovoljci, na katerih temeljijo naše aktivnosti, kot tudi uporabniki naših programov, že v starostni kategoriji, ki sodijo med najbolj ogrožene. Kakorkoli, v pričakovanju novih direktiv, je pod vprašanjem mnogo naših rednih aktivnosti, kot je srečanja ostarelih, ki jih pripravljamo skupaj z učenci in njihovimi mentoricami. Starejši so ogrožena skupina, mladi pa tisti, ki lahko nevede prenašajo virus,« pojasnjuje Gabrovčeva. Zato se zdaj ukvarjajo predvsem s tem, kako delo v prihodnje organizirati čim bolj učinkovito in varno.