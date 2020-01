Konjiško: Kajini starši se zahvaljujejo za pomoč

Starši Kaje Mernik bodo iztekajoče leto 2019 zagotovo najbolj pomnili po izjemnem odzivu na dobrodelno akcijo Kaji – za zdrav jutri. Kot smo že pisali, so Kaji diagnosticirali spinalno mišično atrofijo. Njeno živčevje in mišice se ne razvijajo, temveč odmirajo. Kajino bolezen vodijo na kliniki v Ljubljani, kjer jo zdravijo z zdravilom Spinraza. Deležna pa je tudi več vrst terapij, kot so nevrofizioterapija, terapije s konjem, vodna terapija, starši jo prav tako vozijo na alternativne oblike zdravljenja. Dobrodelna akcija se je zaključila 31. decembra 2019, na transakcijskem računu Območnega združenja Rdečega križa pa se je skupno zbralo 4.430 evrov, zadnja sta denar darovala še Jernej Cugmas in Peter Leskovar. Sicer pa se Kajina starša za finančno pomoč iskreno zahvaljujeta vsem darovalcem. In teh ni bilo malo.

