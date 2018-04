Konjiško Jurjevanje začinjeno s kulinariko, domačo obrtjo in zabavo + FOTO

Na eni od najbolj tradicionalnih prireditev – Jurjevanju, so se danes družili Konjičani. Dogodek so dopoldne začeli z Jurjevo povorko in Jurijevim festivalom kulinarike in domačih obrti. Zabava pa je nato trajala do poznega popoldneva. Vredno jo je bilo obiskati tudi zaradi pestrega pouličnega utripa, ki so ga soustvarjali pevci, glasbeniki, plesalci in artisti. Posebno predstavo in delavnice so pripravili za otroke. Ob koncu druženja je bil na sporedu še koncert Sozvočja Slovenije trio. Konjiški ‘štrudl’ letos ni bil rekorden, meril pa je dobrih 98 metrov.

