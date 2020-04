Konjiško Jurjevanje: Vitez Jurij pogrešal otroke

Tradicionalno Jurjevanje na Konjiškem že leta privablja številne obiskovalce, to je čas, ko Konjičanke in Konjičani oživljajo legenda o pogumnem vitezu Juriju, lepi Marjetici in hudobnem zmaju. A v konjiškem Turističnem društvu so poskrbeli, da tudi letos duh Jurjevanja kljub epidemiji novega koronavirusa ni povsem zamrl.

Vitez Jurij zaman čakal otroke

Vrtčevski otroci so minula leta Jurjevali na konjiškem Starem gradu, kjer so se vživeli v legendo o konjiškem zmaju, pred katerim je v daljni preteklosti trepetala vsa Dravinjska dolina vse dokler ga ni pokončal pogumen vitez Jurij. Ker so vrtci že več tednov zaprti, tokrat na Starem gradu ni bilo otroškega vrveža. Pogumen vitez Jurij je otroke zaman čakal. Zato se je odločil, da jih bo nagovoril preko družbenih omrežij. Pripovedoval je legendo o konjiškem zmaju, saj je njeno sporočilo tudi danes aktualno. Sporoča, da dobro vedno zmore premagati slabo. Da je moč dobrega neizmerna! Kot še pravi Cveto Štefanič, predsednik Turističnega društva Slovenske Konjice, je bil posnetek med občani vseh generacij deležen številnih lepih odzivov. Tako je pripomogel k medgeneracijskemu povezovanju in promociji turizma na nekoliko drugačen način. »V vlogo viteza Jurija se je prepričljivo prelevil Tomaž Popović, ravnatelj Vrtca Slovenske Konjice, vitezovo opravo smo mu sešili v turističnem društvu,« še dodaja Štefanič.

Izložba na Starem trgu

Strašni zmaj ter pogumen in srčen vitez Jurij sta se zatem umaknila v konjiško staro mestno jedro. In sicer v izložbeno okno, ki so ga uredili članice in člani turističnega društva. »Želimo si, da Konjičanke in Konjičani med sprehodom po starem mestnem jedru postanejo pred to izložbo in se prepustijo domišljiji. Jurij in zmaj sta prišla v mesto, da bi ljudem v teh zahtevnih časih epidemije vlila pogum in pozitivno energijo,« poudarja Štefanič. Medtem pa so v turističnem društvu z mislimi že v naslednjem letu, ko bo konjiško Jurjevanje 2021 znova privabilo številne obiskovalce od blizu in daleč.