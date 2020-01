Konjiško: Jekleni konjiček “olditmersko” v novo leto

V konjiškem Oldtimer klubu Jekleni konjiček so bili z letom 2019 zadovoljni. Uspešnemu letu so nazdravili na ponovoletni zabavi, kjer so se članice in člani družili ob kulinaričnih dobrotah in zvokih harmonike Jožeta Sadeka. Tudi zaplesali so. Oldtimer klub Jekleni konjiček povezuje približno 100 ljubitelje starih avtomobilov in motorjev iz konjiške, zreške, vitanjske, pa tudi oplotniške in vojniške občine. Društvu predseduje konjiški arhidiakon Jože Vogrin, sicer velik ljubitelj jeklenih konjičkov. Vozila članov društva so starejša od 30 let, z najstarejšo letnico se ponaša osebni avto Škoda Octavia iz leta 1963. Kot je povedal Franc Juhart v leto 2020 vstopajo z lepimi željami, v njem bodo, podobno kot minula leta, uresničevali zastavljen načrt aktivnosti kluba. Med drugim bodo pripravili panoramsko vožnjo, prireditev ob vseslovenskem Dnevu šoferjev, kostanjev piknik. Sicer pa se člani redni družijo in izmenjujejo izkušnje, nasvete in informacije. Vzdrževanje oldtimerja, vozila s častitljivo starostjo, terja veliko znanja in doslednosti.

