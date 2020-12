Konjiško: Jaslice na Rimski cesti

Na Rimski cesti v Slovenskih Konjicah v teh prazničnih dneh poglede mimoidočih sprehajalcev prestrezajo jaslice, ki jih je izdelal Lenart Tomšič.

Postavil jih je pod balkon svoje stanovanjske hiše. Kot je pojasnil, je za njihovo ureditev porabil približno 30 ur časa. Glinene ročno izdelane figurice je kupil v Ribnici, za vse ostalo je poskrbel sam. »Jaslice so me prevzele že v otroških letih, ki sem jih preživljal v Kompoljah, kjer je bil moj oče ključar v cerkvi. Skrbel je tudi za postavitev jaslic. Že kot otrok sem mu rad pomagal pri tem. Kasneje sem jih postavljal sam,« je še povedal in poudaril, da v tovrstnem delu, ki terja potrpežljivost in preciznost, zelo uživa. Jaslice bodo na ogled še do Svetih treh kraljev.

Zadnja leta se je Lenart Tomšič s svojimi jaslicami predstavljal v sklopu Božičnega Vojnika, ki velja za največjo razstavo jaslic v Sloveniji, a je letos zaradi epidemije novega koronavirusa niso organizirali.