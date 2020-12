Konjiško: Izdali Literarno revijo Spirala in razglasili zmagovalce

Literarni festival Spirala je že šesto leto organizirala Splošna knjižnica Slovenske Konjice, letošnji je bil zaradi epidemije novega koronavirusa virtualen.

Festival Spirala, ki si ga lahko ogledate na fecebook strani in youtube kanalu konjiške knjižnice s svojo kakovostno vsebino pogumno in prepoznavno vstopa v slovenskih literarni prostor. Dogodek je moderirala Maja Furman.

Pogovor z vrhunskim pisateljem

Osrednji gost festivala je bil Drago Jančar, pisatelj, dramatik in esejist, prejemnik številnih literarnih nagrad, s katerim se je pogovarjal Kristian Koželj. V ospredju je bil Jančarjev najnovejši roman In ljubezen tudi. Med drugim sta se dotaknila tudi aktualnih družbenih razmer v času pandemije novega koronavirusa. Med drugim je Jančar priznal, da mu zaradi tesnobnih občutkov pisanje ne teče tako, kot si želi.

Literarna revija Spirala po besedah vodje Splošne knjižnice Slovenske Konjice Ane Miličevič s svojo vsebinsko in vizualno podobo nagovarja zelo široko literarno sceno. V njej predstavljajo še neobjavljene prispevke – zgodbe, pravljice in pesmi. Tako je Spirala ostala del slovenskega literarnega prostora, zanimanje za njen natečajni del pa sega daleč izven lokalnega okolja, tudi preko slovenskih meja. Na letošnji natečaj je prispelo več kot 150 prispevkov.

Kdo so zmagovalci?

Najbolj kakovostne prispevke si lahko preberete v 6. izdaji Literarne revije Spirala. Brezplačno je na voljo v konjiški knjižnici. In tudi letos je izdajatelj, Splošna knjižnica Slovenske Konjice, podelil denarne nagrade za najbolj kakovostne oziroma najbolje ocenjene prispevke. Poezijo sta ocenjevala Aleš Jelenko in Tonja Jelen. Letos sta kot najboljši izbrala kar dve pesmi, in sicer Pesem o konjskih kopitih, avtorja Klemna Kovačiča, in Zastrtost, ki jo je napisal Franci Novak. Nagrado v višini 200 evrov sta si tako razdelila dva pisca. Po mnenju uredniškega odbora za prozo, v kateri so bili Maja Furman, Marko Bezenšek in Ana Miličevič je najboljšo zgodbo napisal Alex Kama Devetak, njen naslov je Pridi domov. Prejel je 200 evrov nagrade. Za letošnjo likovno opremo revije Spirala je poskrbel Konjičan Franci Ratej s fotografijami svojih intarzij.