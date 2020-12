Konjiško: Hitri testi tudi med zaposlenimi v zdravstvu

Tedensko. S hitrimi testi testirajo tiste zaposlene v zdravstvu, ki še niso preboleli covida-19.

Ta teden so tudi v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice začeli z rednimi tedenskimi testiranji zaposlenih s t.i. hitrimi testi. Gre za testiranje z antigenskimi testi, katerih rezultat je znan bistveno hitreje kot ob testiranju z molekularnimi (PCR) testi, v le 15 minutah.

Nabavili prvih 200 testov

Enkrat tedensko v jutranjem času pred nastopom službe testirajo tiste zaposlene, ki bolezni covid-19 še niso preboleli. V zdravstvenem domu je trenutno skupaj zaposlenih 95 oseb.

“Postopek odvzema je enak kot pri PCR testu. S paličico vzamemo vzorec iz nosu, dodamo priloženo raztopino in zmešamo, tri kapljice zmešane tekočine z vzorcem kapnemo na indikator in po 15 minutah odčitamo rezultat. Postopek je precej enostaven, hiter in nezahteven,” je postopek opisal direktor Zdravstvenega doma Dejan Verhovšek.

Za zdaj so od podjetja Roche nabavili prvih 200 testov po ceni okoli sedem evrov za test, kasneje bodo sproti nabavljali nove. Stroške bo pokril državni proračun.

Dve aktivni okužbi

V začetku tega tedna so med zaposlenimi konjiškega zdravstvenega doma imeli dve aktivni okužbi s koronavirusom, eno pri koncesionarjih, nekaj odsotnosti pa je bilo zaradi karanten in drugih bolezni.

Večjih težav pri delu ambulant ni bilo. Ena od konjiških ambulant družinske medicine je zaradi karantene delovala kot administrativna ambulanta, to pomeni, da je bil mogoč posvet z zdravnikom po telefonu ali e-pošti, na pregled pa so jih preusmerili v nadomestne ambulante.

Tudi število brisov se v zadnjem tednu dni ni bistveno povečalo ali zmanjšalo. Še vedno v pri povprečju vzamejo 40 brisov na dan, kak dan, navadno je to torek, pa se število povzpne tudi do 80 in 90. “Nekajkrat se je zaradi velikega števila brisov zato podaljšal čas pridobivanja rezultatov. Praviloma je rezultat znan še isti dan ali najkasneje do 12.00 ure naslednji dan,” je še pojasnil Verhovšek.