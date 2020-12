Glasbena šola Slovenske Konjice šteje 70 let

Častitljivo 70. obletnico delovanja so v Glasbeni šoli Slovenske Konjice počastili z izdajo jubilejnega zbornika in zgoščenke.

Glasbena šola Slovenske Konjice že sedem desetletij zagotavlja kakovostno glasbeno izobraževanje mladih iz konjiške, zreške in vitanjske občine. V jubilejnem zborniku, ki je luč sveta ugledal te dni, je predstavljen razvoj šole od leta 1950 do leta 2020.

Zahvala mnogim

Kot je v uvodniku zbornika med drugim zapisal ravnatelj Glasbene šole Slovenske Konjice Branimir Klevže, je glasbena šola pomemben povezovalni člen med ljudmi, pomembna ustvarjalka ritma v domačih krajih ter pomembna izobraževalna ustanova, v kateri vzgajajo in oblikuje-jo mlade glasbenice in glasbenike. »Danes je naša glasbena šola drugi dom več kot 300 učen-kam in učencem in se smelo podajajo na novo desetletno glasbeno popotovanje. Verjamemo, da bo uspešno, uglašeno in harmonično tudi ob njeni 80-letnici,« je prepričan ravnatelj Klevže, ki se v uvodniku zahvaljuje vsem dosedanjim ravnateljem, učiteljicam in učiteljem ter vsem ostalim zaposlenim na glasbeni šoli, ki so soustvarjali njeno podobo.

Vsebina zbornika

Jubilejni zbornik je sestavljen iz uvodnega dela, v katerem poleg ravnatelja Branimirja Klevžeta svoja razmišljanja o pomenu glasbene šole za lokalni prostor nizajo še župani občin ustanoviteljic Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, Darko Ratajc, Boris Podvršnik in Slavko Vetrih, ter bivša ravnateljica Olgica Zbičajnik.

V nadaljevanju zbornika je predstavljena zgodovina šole, največji poudarek je posvečen zadnjemu desetletju. Na koncu zbornika je objavljen še izbor fotografij iz minulih desetletij ter lepe misli nekdanjih učencev. Pri pripravi zbornika so poleg učiteljic Bojane Matavž, Andreje Obrul, Jasmine Dajčman, Sandrine Zemljak in Damijane Blažič, sodelovali še Blaž Prapotnik – Epigraf, ki je zbornik oblikoval, Milena Brečko Poklič, ki je uredila besedilo, in ravnatelj Branimir Klevže v vlogi odgovornega urednika. Naslovnico je prispeval konjiški umetnik Milan Lamovec – Didi (redesign Blaž Prapotnik), fotografije je zagotovili Foto Nareks, Foto Brbre, nekaj jih je iz arhiva Glasbene šole Slovenske Konjice. Zbornik je izšel v 300 izvodih.

Zgoščenka

Jubilej so počastili tudi z izdajo zgoščenke, na kateri so predstavili učence v zadnjem desetletju. Zgoščenko je posnel Matej Kovše – Studio Fancy-music iz Slovenskih Konjic, ki je poskrbel za njeno montažo in izdajo. Šola je izdala 250 zgoščenk.

»Veseli smo, da je za nami opravljeno izjemno delo. Verjamem, da je izdaja zbornika velikega pomena za vse nas, še posebej za naše bodoče rodove, ki se bodo lahko v tiskani in elektronski obliki seznanili z delovanjem Glasbene šole Slovenske Konjice vse od samega začetka pa do danes,« je še podaril ravnatelj Branimir Klevže.