Konjiško: EMA freš – še danes glasujete za naše!

Ema 2020 se je s prvim delom tekmovanja Ema Freš začela 4. novembra na spletu. V petih tednih se bo 18 izvajalcev potegovalo za svojo možnost, da se uvrstijo na finalni izbor Ema 2020, ki bo februarja prihodnje leto. Še danes lahko glasujete tudi za glasbenike s Konjiškega: POVEZAVA.

Saška, Matic Mlakar in Jure Skaza

Med tekmovalci je tudi Saška (Saša Matajič) iz Murske Sobote. Mlada glasbenica je pred dvema letoma začela peti kot spremljevalni vokal pri pevki Alyi, v letu 2018 pa v enaki vlogi še pri Nini Pušlar, Urošu Periću, Nuši Derenda, Nipketu …

In kako je Saška povezana z našimi kraji? Saška sodeluje z dvema mladima glasbenikoma iz Slovenskih Konjic in Zreč – Maticem Mlakarjem in Juretom Skaza, njihova pesem pa nosi naslov ‘Še kar lovim tvoj nasmeh’.

Jure Skaza je sicer bobnar, Matic Mlakar pa obvlada klaviature. Skupaj sodelujeta pri različnih glasbenih projektih že od osnovne šole. Sta člana skupine Take OFF iz Slovenskih Konjic. Zadnjih nekaj let se ukvarjava z ustvarjanjem avtorske glasbe. “V veliko veselje nama je, da lahko sodelujeva s tako kvalitetno in simpatično pevko, kot je Saška,” sta povedala mlada glasbenika. “Skupaj z ekipo načrtujemo izdati čim več avtorskih skladb, se z njimi predstaviti javnosti in naše delo promovirati tudi na čim več lastnih koncertih, je še dodala povedala Saška. Za skladbo ste lahko na spletu glosovali včeraj, 18. novembra. In uvrstila se je naprej.

Nuša Pliberšek in Samo Jezovšek

Kot smo že poročali, se je na EMO Freš uvrstila tudi Nuša Pliberšek iz Oplotnice. Nušo v naših krajih že dobro poznamo, saj je osvojila naziv Glasbena zvezda Štajerske, na tekmovanju, ki ga je pripravil Radio Rogla. Aranžma za skladbo z naslovom je napisal Samo Jezovšek iz Zreč. Mladi Zrečan je sicer redni član skupine Šank Rock, na odrih pa ob boku s klaviaturami stoji tudi Marku Vozlju skupaj z Mojstri. Zaradi svojih glasbenih talentov je v preteklosti že sodeloval tudi z drugimi velikimi imeni slovenske in hrvaške zabavne scene – Heleno Blagne, Raiven, Janom Plestenjakom, Nušo Derenda, Markom Škugorjem in drugimi. Samo je sicer tudi učitelj na OŠ Oplotnica, umetniški vodja MePZ Strune, po izobrazbi pa magister profesor glasbene pedagogike.

“Z glasbo se ukvarjam že od malih nog. Moja glasbena pot se je začela v 3. razredu osnovne šole, ko sem se prijavila na “Bistriške talente”, kjer sem osvojila drugo in tretje mesto. V 4. razredu osnovne šole sem začela obiskovati glasbeno šolo in jo obiskujem že osem let, kjer se učim popovskega in klasičnega petja. Leta 2018 sem zasedla prvo mesto na spletnem glasbenem tekmovanju v Beogradu v kategoriji pop-džezovskega petja. Leta 2019 sem se udeležila tekmovanja Temsig iz klasičnega petja. Istega leta sem zmagala na tekmovanju Pod Roglo se poje in igra, kjer sem osvojila naziv glasbena zvezda Štajerske,” je o sebi povedala mlada pevka iz Oplotnice, ki tudi računa na vaše glasove – za njo boste lahko glasovali še danes, 19. novembra.

Kako poteka glasovanje?

Tekmovanje poteka na spletni strani RTV Slovenija od 4. novembra naprej. Vsak teden bodo od ponedeljka do srede predstavili po dva izvajalca in prek spletne ankete boste določili vsak dan enega, ki se bo uvrstil v petkov izbor za zmagovalca tedna. Od treh zmagovalcev dneva boste lahko ob petkih v novem krogu znova prek spletne ankete glasovali za zmagovalca, ki bo prišel med najbolj “freš” deseterico. Tedenska zmagovalca bosta dva, saj bo drugega izbrala še strokovna komisija.

Izmed 18 izvajalcev bo šest takih, ki se bodo v prvih treh tednih že lahko veselili finala izbora Eme Freš. 12 izvajalcev oz. “srečnih poražencev” pa se bo v prihodnjih dveh tednih pomerilo še enkrat po enakem sistemu v spletnem tekmovanju “srečnih poražencev” in med njimi se bodo še štirje uvrstili v finalni izbor EMA Freš. 10 finalistov Eme Freš se bo pomerilo za svoje mesto na finalnem izboru Ema 2020. Dva, eden po mnenju glasovalcev in drugi po mnenju strokovne žirije, se bosta pridružila uveljavljenim izvajalcem.