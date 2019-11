Konjiško: Dobrodelna LEO olimpijada

V petek je v Mladinskem centru Dravinjske doline v Slovenskih Konjicah potekala tradicionalna LEO olimpijada. Na njej so se člani LEO klubov iz celotne Slovenije in tudi vsi ostali sodelujoči pomerili v treh disciplinah. Tekmovali so v pikadu, namiznem nogometu in najbolj razburljivem in aktualnem špricar-pongu. Namen LEO olimpijade je bil predvsem druženje, hkrati pa se je s prijavninami zbralo tudi nekaj denarja, ki ga bodo porabili za pomoč družinam v stiski. Tekmovalni duh je poskrbel za napeto in navijaško vzdušje. (M. J.)