Konjiško: Center ponovne uporabe na novi lokaciji dobro obiskan

Potem, ko se je Center ponovne uporabe Slovenske Konjice (CPU) marca preselil na Tattenbachovo, v bližino konjiške gimnazije, je deležen še boljšega obiska, saj je lokacija manj odroč-na. Konjičani radi zahajajo vanj. Nekateri hudomušno pripomnijo, da je center svojevrstna bolnišnica za odpadke.

Prostor omogočata Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice in občina Slovenske Konjice, ki podpirata trajnostne usmeritve. Konjiška občina je ena izmed zero waste občin.

Trajnostni življenjski slog

V centrih ponovne uporabe so razvili idejo, da uporabljajo le tisto, kar že obstaja. Dodajajo vrednost izdelkom, ki bi sicer bili zavrženi, s tem pa prispevajo k preprečevanju nastajanja odpadkov. »Prihajajo ljudje, ki iščejo nekaj drugačnega, pa tudi vsakdanjega. Veliko ljudi želi izdelke, ki ne vsebujejo kemikalij. Na voljo je veliko izdelkov pod našo blagovno znamko CPU design in CPU nostalgija. Imamo celostno ponudbo, saj imajo ljudje s trajnostnim življenjskim slogom drugačne potrebe kot klasični potrošniki. Zato je poleg mesečnih dogodkov, kot je dan popravil vsak zadnji petek v mesecu (Repair Cafe), vsak dan mogoče dobite zelene namige za manj odpadkov,« pravi dr. Marinka Vovk, znanstvenica, direktorica, koordinatorica, pionirka oziroma mama ideje, ki tudi v Sloveniji postaja praksa.

Kdo prihaja?

Center ponovne uporabe obiskujejo ljudje, ki iščejo raznovrstne izdelke za osebno rabo, za rojstni dan, tisti, ki želijo nekaj drugačnega. Izdelki so pri njih zelo poceni. K njim lahko prinesete svoja oblačila, ki vam jih kreativno preoblikujejo. Precejšnje povpraševanje je prav tako po obutvi. Tako čevlje kot oblačila dezinficirajo z inovativno in svetovno priznano tehnično meto-do, tudi preventiva proti Covid-19. Zato so njihovi izdelki varni. Centri ponovne uporabe obiskujejo tudi tisti, ki iščejo nostalgijo v predelanih starih produktih, saj vzbujajo topel občutek za opremo stanovanja ali vikendov.

»Predvsem premožni ljudje kupujejo izdelke, ki jih spominjajo na preteklost. Sam predmet brez zgodbe ne prinaša pozitivne energije v dom. Zgodba, ki pove, kaj se je z izdelkom dogajalo, kdo je bil z njim povezan, v katerem obdobju je imel pomembno vlogo. V preteklost lahko stopimo z zgodbo izdelka in te zgodbe so naši prodajni artikli. Izdelkov z zgodbo ne morete kupiti kjerkoli,« dodaja Vovkova.

Zaposlitve za ranljive

Sodelujejo tudi v programu socialne aktivacije ranljivih skupin. Za programe je sicer pristojno Ministrstvo za delo in družino in vstopne točke, kot sta Urad za delo in Center za socialno delo. »Vanje vključijo ljudi, ki imajo različne primanjkljaje in potrebujejo sistemski pristop. Potrebuje-jo socialne in delovne kompetence ter izvajalca, ki jim je pripravljen najti delodajalca, da se usposobijo in potem zaposlijo na trgu dela. Smo 65-odstotno uspešni. Najdemo rešitve tudi za tiste, ki imajo zdravstvene težave in so več kot 19 let odmaknjeni od trga dela. Ljudem z delom vračamo dostojanstvo,« poudarja dr. Marinka Vovk. (Več v četrtkovi tiskani izdaji NOVIC)