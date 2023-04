KONJIŠKO, CELJSKO Lovili voznika forda, na koncu je ranil dva policista

V zvezi s policijsko zasledovalno akcijo, ki so jo izvajali včeraj popoldne in o kateri nas je obvestilo več občanov, so nam na Policijski upravi Celje danes pojasnili, da so okoli pol štirih popoldne ustavljali 26-letnega voznika s celjskega območja, ki je imel na avtu različni registrski tablici.

Voznik je sicer osumljen več kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete. Na znake policistov se ni odzival, temveč je z vožnjo ogrožal druge udeležence.

S črnim fordom je navkljub blokadam (na sliki) bežal iz smeri Celja skozi Frankolovo, mimo Zreč in Slovenskih Konjic do Ljubečne, kjer je treščil v policijsko službeno vozilo in pri tem lažje ranil dva policista.

Pridržali so ga in ga bodo ovadili zaradi nevarne vožnje in preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, med begom si je nabral še večje število prekrškov.

PŠ