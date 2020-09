Konjiško: Brezplačna potepanja s turističnimi vodniki

To jesen se obetajo brezplačna turistična potepanja po Slovenskih Konjicah in Žički kartuziji. Denar je konjiški Turistično-informacijski pridobil na razpisu Slovenske turistične organizacije. »Tako se bodo udeleženci v družbi izkušenih turističnih vodnic in vodnikov lahko do konca novembra brezplačno sprehajali po konjiškem mestne jedru in Žički kartuziji. Vodenja bodo drugačna od klasičnih, bolj bodo tematsko in doživljajsko zastavljena,« pravi vodja Turistično-informacijskega centra mag. Tjaša Kangler in dodaja, da bodo vodenja izvajali licencirani turistični vodniki, imetniki nacionalne licence ali licence Turistične destinacije Rogla-Pohorje. Ker so na razpisu Slovenske turistične organizacije prejeli maksimalno kvoto sredstev, to je 5.000 evrov, bodo turističnim vodnikom, ki so se med krizo novega koronavirusa znašli v težkem položaju, znova omogočili delo in pošteno plačilo, obiskovalcem in domačinom pa edinstveno izkušnjo. Vodenje po mestu Slovenske Konjice načrtujejo ob četrtkih popoldan in sobotah dopoldan, po Žički kartuziji pa ob petkih dopoldan in sobotah popoldan. Urnike vodenj bodo v naslednjih dneh objavili na spletni strani ter facebook profilu TIC-a Slovenske Konjice in Žička kartuzija.

