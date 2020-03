Konjiško: brez nadzora modrih con, v zdravstveni dom le naročeni

Na modrih conah v Slovenskih Konjicah nadzora do preklica ne bodo izvajali. To so sporočili po današnji seji štaba civilne zaščite Občine Slovenske Konjice. Štab ob tem priporoča vsem delodajalcem, da zagotovijo zaposlenim čim večjo varnost in primerno zaščitno opremo in preprečijo možnost okužbe. Še posebej pozivajo delodajalce v trgovinah, da zagotovijo ustrezna zaščitna sredstva za svoje prodajalke in prodajalce. V prisotnosti župana Darka Ratajca so štab med drugim tudi obvestili o spremenjenem načinu dela zdravstvenega doma, v katerega lahko odslej vstopajo le naročeni pacienti.