Konjiško: Božično-novoletna likovna razstava

Društvo likovnikov in fotografov Slovenske Konjice je postavilo na ogled tradicionalno Božično-novoletno razstavo. Ogledate si jo lahko v mali avli Doma kulture v Slovenskih Konjicah. Predsednica društva Marja Majer Cuk je na odprtju poimensko predstavila vseh enaindvajset članov društva, ki se predstavljajo z likovnimi deli z najrazličnejšimi motivi v različnih tehnikah. Za prijetno vzdušje je na odprtju z glasbeno spremljavo poskrbel Enej Vovk Šulgaj, dijak Srednje ekonomske šole v Celju, ki prav tako obiskuje Srednjo glasbeno šolo. Njihova članica Justina Strašek je prebrala dve svoji pesmi. Za smeh pa sta poskrbeli Magda Drozg iz Skomarja, ki je prebrala pesem Jurija Vodovnika z naslovom Strup in Justina Strašek z monologom »Problemi glavne skladiščnice Angelce«. Razstava bo na ogled do konca januarja.

1 od 4