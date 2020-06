Konjiško, Bistriško: Avtobusni prevozniki še bijejo bitko z virusom

V zelo težki situaciji so se v času ‘korona krize’ znašli avtobusni prevozniki. Še zlasti tisti, ki opravljajo samo turistične prevoze, od razglasitve epidemije praktično nimajo več dela.

Njihovi avtobusi stojijo, zaposleni so doma in čakajo na boljše čase, stiske še dodatno poglabljajo zahtevna higienska priporočila. Nič kaj bolje ne gre tistim, ki v tem času opravljajo vsaj določene prevoze, denimo šolske prevoze ali javni potniški promet.

Vsi se sprašujejo, kako bodo preživeli poletje. Nekateri se bojijo, da bodo morali zapreti podjetje.

Prevozi Anita Lipičnik: brez pomoči bodo ugasnili

Med njimi so tudi v podjetju Avtobusni prevozi Anita Lipičnik iz Bukovelj pri Stranicah. V podjetju se ukvarjajo s turističnimi prevozi, kar pomeni, da od srede marca niso opravili niti enega prevoza potnikov, povpraševanja po njihovih storitvah praktično ni več.

Ostali so brez prihodkov, avtobusi stojijo, pet zaposlenih je ta mesec še na čakanju na delo. “80 odstotkov naših strank je tujcev, za katere opravljamo prevoze po Evropi. Teh zdaj ni več. Od marca smo zaprti, v zadnjem času smo sicer imeli dve povpraševanji, a se potem niso odločili za naš prevoz,” je povedala Amanda Lipičnik.

Popoln izpad prihodkov so doslej premagovali s pomočjo državnih ukrepov pomoči, kot je čakanje na delo. Ker pričakujejo, da bo država z julijem ta ukrep ukinila, je prihodnost podjetja s 40-letno tradicijo vprašljiva.

“Zaposleni bomo morali na Zavod za zaposlovanje. Če nam lizing pod-jetja po izteku polletnega moratorija le-tega ne bodo podaljšali, bomo morali del vozil vrniti. Ne vemo, kako bo s plačili zavarovanj. Imamo veliko dolžnikov, zlasti turističnih agencij, ki denarja prav tako nimajo kje vzeti, zato dvomimo, da ga bomo kdaj dobili. Če nam država nekako ne bo pomagala, nam grozi zaprtje podjetja,” je dodala Amanda Lipičnik.

Pohorje turizem: imajo nejasna navodila

V podjetju Pohorje turizem, kjer dejavnost avtobusnega prevozništva združujejo s turistično agencijo, so popoln izpad prometa beležili od začetka epidemije do 11. maja, ko so znova lahko začeli izvajati prevoze šolskih otrok in vožnje na drugih rednih potniških linijah. Turističnih prevozov zaradi nejasnih navodil še niso začeli izvajati. Po priporočilih NIJZ bi namreč lahko peljali le 15 potnikov v 50-sedežnem avtobusu, kar je z ekonomskega vidika za gosta popolnoma ne-sprejemljivo, izpostavijo v podjetju.

Zaradi izpada prihodka so že morali odpustiti nekatere voznike avtobusov, kar obžalujejo, saj v podjetju cenijo te izjemno pomembne kadre.

“Vozniki so tisti, ki so na terenu in imajo direkten stik z gosti, kar pomeni, da predstavljajo ogledalo našega podjetja. V 30 letih poslovanja nam je uspelo pridobiti kvalitetne, stalne in profesionalne voznike, za katere v tem trenutku dolgoročno gledano nimamo garancije, da se bodo lahko vrnili v naše podjetje,” so sporočili iz podjetja, kjer je delo izgubilo 70 odstotkov oziroma 8 od 12 zaposlenih. Izpad prihodkov bodo v prihodnje premagovali s pomočjo bančnih posojil.

Nič kaj dobrega si torej v podjetju ne obetajo do sezone septembrskih izletov, če takrat ne bo že novega vala virusa. V podjetju sicer pozdravljajo vladne ukrepe, ki so dobri za določen del prebivalstva in gospodarstva, a obenem opozarjajo, da so bili prevozniki za pomoč prikrajšani. Obljubili so 80-odsotno poroštvo pri bančnih posojilih, a podjetja denar potrebujejo zdaj, takoj, saj imajo kljub temu da poslujejo v minimalnem obsegu, precejšnje stroške.

Anda prevozi: zmanjšan obseg

Tudi v konjiškem podjetju Anda prevozi so v času epidemije ostali brez vseh prihodkov.

“Posledice bo čutiti še dolgo, leto ali dve, lahko tudi več. Trenutno na žalost tudi za poletne mesece ne pričakujemo, da bi lahko podjetje delovalo, saj še niso sprostili ukrepov, ki bi zagotavljali, da bi lahko izvajali občasne prevoze po normalnih standardih,” opozarjajo v podjetju, kjer so skušali oklestiti izdatke, čeprav pri tem veliko manevrskega prostora zaradi številnih fiksnih stroškov ni. Zaposleni so bili na čakanju na delo, kakšnih drugih ukrepov pomoči niso bili delež-ni. “Vsekakor bi si želeli pomoči, saj so se pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije zavzemali za naše želje, vendar so, kot je videti, za zdaj še neuslišane.”

Trenutno poslujejo v zmanjšanem obsegu. Zaradi predpisanih ukrepov ne opravljajo turističnih prevozov.

Tudi v podjetju Anda opozarjajo, da bo stroge higienske ukrepe treba razrahljati, saj pod takšnimi pogoji ni mogoče delovati. “Če se trenutni predpisani ukrepi ne bodo sprostili, se verjetno nihče v naši branži ne bo mogel pobrati od epidemije,” dodajajo.

Sirena: izpad bodo nadomeščali

V podjetju Sirena iz Pake pri Vitanju so v času epidemije lahko poslovali v omejenem obsegu, seveda pa v skladu z ukrepi niso prevažali potnikov. Tako jim je v tem delu dejavnosti promet povsem upadel. Ko so se ukrepi sprostili, so ponovno začeli delo, kot jim nalagajo pogodbene obveznosti.

“Izpada ne bo mogoče nadomestiti. Naša poslovna strategija ravno zaradi različnih obdobnih kriz na posameznih področjih temelji na raznovrstnosti in prilagodljivosti, tako da bo-mo, gledano z vidika celotnega podjetja, izpad nadomeščali iz drugih dejavnosti,” so sporočili iz podjetja, kjer prav tako opozarjajo, da v potniškem prometu težko zagotavljajo vse predpisane varnostne ukrepe. “Za to je potreben dodaten čas, stroški so se povečali, število razpoložljivih potniških mest pa zmanjšalo.”

Kako jim kaže za naprej? Tudi v Sireni med poletjem ne pričakujejo povpraševanja po turistič-nih prevozih, medtem ko bi se šolski prevozi med počitnicami tako ali tako prekinili. “Pri večini avtobusnih prevoznikov bo pri obstoječih cenah nastajala izguba zaradi povečanih stroškov, povezanih z razkuževanjem, in zaradi zmanjšanja potniških mest zaradi povečane varnostne razdalje. Ta izpad bi morala pokriti država,” so prepričani.

V podjetju je pet zaposlenih, del teh je bilo v času epidemije na čakanju na delo. Ne pričakujejo, da bodo število zaposlenih zmanjšali.

Sirena vitanje

V podjetju Sirena opozarjajo na dodatne stroške, povezane z razkuževanjem in zagotavljanjem razdalje med potniki.

(Nina Krobat, lokalni časopis NOVICE)