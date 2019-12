Konjiško: Bi delali med krošnjami ali na luksuznih jahtah?

Več kot 20 prostih delovnih mest smo našteli na območju Urada za delo Slovenske Konjice. Med iskanimi so denimo učitelji, električarji, čistilci… Ali pa bi delali na Občini ali na luksiznih jahtah?

Na Občini Zreče namreč iščejo, in sicer za nedoločen čas zaposlijo koordinatorja, ki bo delal na področjih odpadnih voda in pitne vode. Imeti mora visokošolsko izobrazbo na področju biologije ali biokemije. Koordiniral bo zahtevnejše naloge, izdeloval poročila in analize, pripravljal predpise,…

Delo na luksuznih jahtah!

V podjetju Montah iz Slovenskih Konjic spet iščejo monterja pohištva na luksuznih jahtah, križarkah in hotelih v tujini. Obljubljajo 2.600 evrov bruto mesečne plače, zaposlitev pa je za nedoločen čas s poskusno dobo.

Delo na Rogli in med krošnjami

Kaže, da so večino sezonskih delavcev za delo na Rogli v podjetju Unitur že uspeli pridobiti. V teh dneh so iskali še maserja za delo na Rogli, zunanji izvajalec, podjetje iz Trzina, pa išče več čistilcev hotelskih sob na Rogli. Čistilce zaposlijo tudi v zreških termah, kjer delo dobi še natakar.

Podjetje Pot med krošnjami Pohorje išče vodjo trženja, ki bo opravljal/a naloge s področja trženja, oglaševanja, promocije, odnosov z javnostmi. Zahtevajo izkušnje in določena znanja, ponujajo pa zaposlitev za nedoločen čas s preizkusno dobo.

Zaposlujejo v šolah, iščejo psihologa

Na Osnovni šoli Loče iščejo strokovnega delavca v prvem razredu in za jutranje varstvo. Med pogoji je tudi nekaznovanost, sicer pa zaposlijo za nedoločen čas.

Za obdobje 9 mesecev učitelja zaposlijo na Osnovni šoli Pod goro v Slovenskih Konjicah. Iščejo učitelja za dodatno strokovno pomoč, in sicer profesorja specialne in rehabilitacijske pedagogike z opravljenim strokovnim izpitom.

Psihologa pa iščejo v konjiškem Zdravstvenem domu.

Iskani so električarji

V podjetju Elpro Križnič iz Zeč zaposlijo elektro tehnologa z ustrezno izobrazbo, pa tudi kalkulanta, ki bo delal na področju povpraševanj in ponudb. Oba morata imeti vsaj višjo izobrazbo. Zaposlijo še skladiščnika/prodajalca s srednješolsko izobrazbo ustrezne smeri, ki mora poznati podorčje elektro materiala.

Tudi podjetje EM Elektro Brečko išče v tej smeri, in sicer za določen čas zaposlijo kar šest elektroinštalaterjev za delo na terenu. Obljubljajo 1.500 evrov bruto mesečne plače.

(Nina Krobat, Vir: Zavod za zaposlovanje RS, 3.12.2019)