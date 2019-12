Konjiško: Beli konj dopolnil 20 let

Priljubljeni Pub Beli konj je v središču Slovenskih Konjic vrata odprl pred dvema desetletjema. Obletnico so počastili s kar nekaj decembrskimi dogodki. Tako so se vabilu lastnika Mihe Kanglerja med drugim odzvali MI2, hrvaška pevka Vesna Pisarović in zasedba Mambo Kings. »Očitno je bil izbor glasbenih gostov odličen, saj so privabili številne obiskovalce in ustvarili izjemno prijetno vzdušje,« pravi Kangler, ki dve desetletji Puba Beli konj ocenjuje za uspešno obdobje, zato verjame, da bo tako tudi v prihodnje. »Ko vidimo zadovoljne obiskovalce, smo zadovoljni tudi mi. Poleg gostov iz naših krajev, k nam zahajajo tudi obiskovalci iz Maribora, prav tako z Dolenjske. Še naprej si bomo s kakovostno ponudbo prizadevali, da se bodo obiskovalci v lokalu odlično počutili, ob tem pa skrbeli za promocijo Slovenskih Konjic,« še zagotavlja Miha Kangler.

